Bombehunde undersøger balkon inden proklamation

Den centrale del af København summer inden tronskiftet søndag eftermiddag.

Royale fans begynder at samle sig foran Christiansborg, og de sidste forberedelser er i gang.

Søndag formiddag blev balkonen på Christiansborg, som skal være centrum for det hele, undersøgt nøje af politiet, der havde medbragt hunde, der er specialiseret i at snuse sig frem til sprængstoffer.

- Det er noget, vi rutinemæssigt gør, når vi har store indsatser, siger vicepolitiinspektør Lasse Michelsen.

- Der er nogle sikkerhedsforanstaltninger, vi sætter i kraft, og det er blandt andet, at vi benytter sprængstofhunde til at søge i områderne for at være sikker på, at der ikke er noget,

Det er fra balkonen på Christiansborg, at kronprins Frederik af statsminister Mette Frederiksen klokken 15 vil blive udråbt som kong Frederik X.

Til at sørge for sikkerheden omkring hele begivenheden får Københavns Politi assistance af både Hjemmeværnet, politikadetter fra Politiskolen og politifolk fra alle de øvrige sjællandske politikredse.

- Indtil videre forløber alt planmæssigt. Vi har fået tilgang af en helt masse ressourcer, og de er ved at blive briefet, inden de bliver sendt ud i byen. Så vi er klar til at håndtere, hvad end der skulle komme til at ske.

- Vores fokus er selvfølgelig i gadebilledet og langs ruten, hvor kareten skal køre, og selvfølgelig omkring slotspladsen ved Christiansborg, siger Lasse Michelsen ved 11-tiden søndag formiddag.

Politiet vil og kan ikke sætte et tal på, hvor mange mennesker der forventes at være til stede i forbindelse med tronskiftet.

- Selv om det selvfølgelig er en ret unik situation, så har vi før prøvet noget lignende. Så vi er dimensioneret til at håndtere, hvad end der kommer - også antallet af mennesker, siger vicepolitiinspektøren.

/ritzau/