Københavns Politi er mandag aften til stede på Nygade 6 i forbindelse med en anmeldelse om, at nogen har ringet med en bombetrussel.

Det skriver politikredsen på det sociale medie X - tidligere kendt som Twitter.

- Vi er til stede på adressen, et område er afspærret og vi undersøger forholdet, skriver politiet.

Politiet skriver, at det for nuværende ikke er muligt at oplyse mere.

Nygade ligger centralt i København som en del af Strøget.

/ritzau/