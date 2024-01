Politi undersøger dødsfald i Ølgod

Syd- og Sønderjyllands Politi undersøger omstændighederne omkring et dødsfald i Ølgod.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Politiet blev kaldt til Slotsgade klokken 10.10 onsdag formiddag.

Det forventer, at der skal arbejdes på adressen til onsdag aften.

Den afdødes pårørende er underrettet.

Politiet har onsdag eftermiddag ikke flere kommentarer til sagen.

Oftest undersøger politiet dødsfald, hvor man ikke umiddelbart kan fastlægge dødsårsagen.

Det kan også være, at der er omstændigheder, der gør, at man mistænker, at der kan være sket noget kriminelt.

Pressemeddelelsen uddyber ikke, hvorfor Syd- og Sønderjyllands Politi undersøger det pågældende dødsfald.

Politiet oplyser heller ikke noget om den afdøde, eller om nogen er anholdt i sagen.

/ritzau/