Politi: Værelse på hotel blev reserveret til pistolmand fra frisørsalon

Et forsøg på at dræbe en mand i en frisørsalon på Nørrebrogade i København i juni var nøje forberedt af en gruppe mænd, mener politiet.

For eksempel havde to mænd ifølge en sigtelse, som fredag er blevet oplæst i Københavns Byret, på forhånd reserveret et værelse på Hotel Viktoria til den mand, der var udset til at affyre en pistol i salonen.

På værelse 204 skulle han søge tilflugt.

Desuden deltog to andre mænd - ifølge politiet - ved at have rekognosceret den rute, som pistolmanden skulle følge. Senere brændte de pistolmandens tøj af ved Vestvolden i Hvidovre, lyder politiets påstand.

De fire er sammen med den 22-årige mand, der sigtes for at have affyret skuddet mod manden i frisørsalonen, af en dommer blevet varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør.

Alle fem, såvel de fire påståede hjælpere som den 22-årige, sigtes for at begået drabsforsøget i forening. De nægter sig skyldige.

Skuddet blev affyret i frisørsalonen 20. juni lidt før klokken 18. Gerningsmanden var fuldt maskeret.

I første omgang gik pistolen ikke af. Derpå tog den 22-årige - ifølge politiets sigtelse - på ny ladegreb. Denne gang virkede våbnet. Skuddet ramte offeret i låret.

I øvrigt var offeret i færd med at klippe en kunde, da den maskerede mand trådte ind i salonen.

Politiet mener, at den 22-årige flygtede på en elcykel til Kong Georgs Vej på Frederiksberg, hvor en af de fire ifølge politiet ventede i en bil. Derfra gik turen videre til hotellet.

De fem er i alderen fra 20 til 47 år.

De to ældste sigtes desuden for i Søborg at have ligget inde med cirka 500 gram kokain og 25 kilo hash.

I forbindelse med efterforskningen af sagen har politiet ikke haft adgang til videoovervågning fra selve forretningen, men overvågning fra gaden viser den maskerede gerningsmand.

- Det er en alvorlig sag, som vi har efterforsket grundigt, har vicepolitiinspektør Knud Hvass i en pressemeddelelse tidligere fredag udtalt.

/ritzau/