Politi var klar med bødeblokken på Folkemødets dag 1

Den første dag på Folkemødet i Allinge på Bornholm forløb ifølge Bornholms Politi i god rod og orden, og kun i enkelte tilfælde valgte ordensmagten gribe ind over for overtrædelser af diverse love og regler.

Politiet oplyser i sin døgnrapport fredag morgen, at ordensmagten på Folkemødets første dag havde bødeblokken fremme 33 gange for at udstede parkeringsafgifter til ulovligt parkerede biler.

To af bilerne blev bugseret væk, og ejerne kan ud over en parkeringsafgift se frem til en regning for den ydelse fra myndighedernes side.

Politiet registrerede derudover syv overtrædelser af færdselsloven. Fem trafikanter blev sigtet for at køre mod færdselsretningen, mens to andre blev sigtet for at have glemt kørekortet.

Ifølge politiet gæstede cirka 27.800 personer Folkemødet på førstedagen. Og set i det lys kan antallet af lovovertrædelser og regelbrud nok forekomme beskedent.

Dog fremstår Folkemødet på det punkt nærmest som det rene Sodoma og Gomorra, når man sammenligner med de trafiksynder, som ellers blev begået på klippeøen torsdag.

Selv om politiets fotovogn holdt i to en halv time på Ibskervej, hvor fartgrænsen er 80 kilometer i timen, blev kun tre biler blitzet. Den alvorligste brøde var en hastighed på 96 kilometer i timen.

På Bølshavn opfangede fotovognen i løbet af tre timer kun en enkelt fartsynder. En bil blev registreret til at køre 61 kilometer i timen, hvor den tilladte hastighed er 50.

Tilbage på Folkemødet var der en enkelt episode, som krævede politiets indblanding. Tre drenge mellem 14 og 17 år kom i slagsmål ved Ungdomscampen i Allinge.

Slagsmålet var imidlertid forbi, da politiet ankom, og politiet kontaktede drengenes forældre. De to ældste af drengene var over 15 år, og de blev derfor sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Overtrædelse af ordensbekendtgørelsen straffes med bøde.

Den yngste kan ikke retsforfølges, da den kriminelle lavalder i Danmark er 15 år.

Torsdagens mest opsigtsvækkende politiforretning på øen foregik i tidsrummet mellem klokken 11.07 og 11.25. Her blev Rasmus Paludan fra partiet Stram Kurs tilbageholdt af politiet.

Paludan har af sikkerhedsmæssige grunde fået forbud mod at opholde sig i et område omkring Folkemødet.

