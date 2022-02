Der er opsat kinesiske overvågningskameraer i Danmark, som frygtes at indeholde digital bagdør.

Politi vil granske kinesiske overvågningskameraer for digitale bagdøre

Rigspolitiet er ikke tryg ved kinesiske overvågningskameraer i Danmark og vil nu undersøge omfanget og eventuelt udskifte dem.

I flere danske kommuner er der opsat mange kameraer fra kinesiske producenter. Alene i politikredsene er der mindst 160 kameraer, hvoraf nogle frygtes at indeholde digitale bagdøre.

Det fremgår af to folketingssvar, som Rigspolitiet har udarbejdet.

- Rigspolitiet er opmærksom på, at der kan være en sikkerhedsrisiko, idet det generelt ikke er muligt at garantere, at kameraer ikke indeholder skjulte adgange, skriver Rigspolitiet.

Frygten er, at eksempelvis kinesiske myndigheder har digital adgang til kameraerne via en skjult adgang eller en slags digital bagdør.

I maj sidste år kunne det statslige italienske Rai TV eksempelvis afsløre, at producenten Hikvision har sendt data fra Italien til en kinesisk ip-adresse.

Ifølge flere medier er virksomhederne Hikvisions og Dahuas kameraer blevet brugt til at overvåge og benytte ansigtsgenkendelse af uighurer og andre muslimske minoriteter i Kina, som er tilbageholdt i lejre.

De er begge på den amerikanske sortliste over produkter, der ikke må handles med. I Storbritannien, som er kendt for omfattende overvågning, er de bandlyst.

Politiets Efterretningstjeneste er bekendt med "konkrete sårbarheder" ved to specifikke kameraer fra producenten Hikvision. Det fremgår af en sikkerhedsvurdering, som TV 2 Østjylland tidligere har fået aktindsigt i.

Sagen om kinesisk overvågning har tidligere vakt opsigt i Danmark. Aarhus har over 300 kameraer opsat fra kinesiske Hikvision, og København har 71 fra samme producent.

Eksperter og organisationer har advaret mod brugen af de specifikke producenter.

Hikvision har tidligere udtalt, at de respekterer menneskerettighederne.

Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra justitsminister Nick Hækkerup (S).

