Politi vil tilbageholde FCK-fans efter derby

Københavns Vestegns Politi vil til næste weekends fodboldderby mellem Brøndby og FC København tage en ny lov i brug.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse fredag.

Den nye lov giver politiet mulighed for at tilbageholde udebaneholdets fans efter en kamp. Fodboldderbyet spilles på Brøndby Stadion, og politiet vil kunne afholde FCK's fans fra at forlade stadion i op til en time efter kampen.

Det sker i et forsøg på at undgå eventuelle uroligheder efter kampen, lyder det.

- Når vi gør dette, så er det for at imødegå de uroligheder, vi desværre alt for ofte har set. Og vi bruger disse nye regler i tæt samarbejde med klubber og fans. Det at gå til fodboldkamp som tilskuer skal være festligt og fornøjeligt, og det skal være for alle, siger politiinspektør fra Københavns Vestegns Politi Mogens Lauridsen i pressemeddelelsen.

Reglerne om tilbageholdelse har aldrig før været taget i brug. Loven trådte i kraft 1. juli i år.

