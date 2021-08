Politiansat tiltalt for moms- og skattesvindel for 736.000

En mand ansat ved politiet har efter anklagemyndighedens opfattelse snydt statskassen for hundredtusindvis af kroner.

Sagen er blevet efterforsket i Københavns Politi - en anden kreds end mandens arbejdsplads - og her er anklagemyndigheden nu nået frem til, at manden bør idømmes en fængselsstraf.

Københavns Politis advokatur for økonomisk kriminalitet har derfor udarbejdet et anklageskrift mod manden og sendt det til Retten på Frederiksberg, hvor sagen på et senere tidspunkt skal behandles.

Ved siden af sin ansættelse i politiet har manden drevet en mindre restaurant på Frederiksberg, og det er i regi af den, at hans svindel skal være begået. I alt er der snydt for cirka 736.000, lyder anklagen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge sagens anklageskrift har manden blandt andet indbetalt for lidt moms. Fra tredje kvartal 2017 til fjerde kvartal året efter indbetalte han 238.803 kroner. Men ifølge anklagemyndigheden burde han have indbetalt 447.286 kroner.

I et andet tilfælde har han efter anklagemyndighedens opfattelse indbetalt omkring 11.000 kroner for lidt.

Han er i den forbindelse tiltalt for overtrædelse af momsloven, men der er værre anklager endnu.

For i en periode fra juli 2017 til marts 2019 har han ifølge anklagemyndigheden overtrådt reglerne om indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag og snydt statskassen for 516.057 kroner.

Det er en overtrædelse af kildeskatteloven, men den er efter anklagemyndighedens opfattelse så grov, at overtrædelsen bør bedømmes efter en bestemmelse i straffeloven, hvor straffen er væsentlig højere end i skattelovgivningen.

Manden er beskyttet af et navneforbud, og oplysninger om hans ansættelsessted samt om restaurantens navn og nærmere beliggenhed er udeladt, da dette kan være en overtrædelse af navneforbuddet.

/ritzau/