Politibus køres til Ølgod for at opklare sag om overgreb

I et forsøg på at opklare sagen om et seksuelt overgreb på en dreng i Ølgod er politiet søndag rykket ud til den sydvestjyske by.

En såkaldt politibus er parkeret nær supermarkedet Netto. Her håber politiet at få kontakt med borgere, der har oplysninger om sagen.

Det fremgår af et opslag fra Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Det var i weekenden 27. og 28. august, at forbrydelsen fandt sted. Den mindreårige dreng blev udsat for overgrebet på en legeplads ved Ølgod Skoles SFO. Om mandagen modtog politiet anmeldelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

To unge drenge begik overgrebet. Ifølge et foreløbigt signalement, som politikredsen tidligere har udsendt, er de i alderen fra 10 til 17 år. De har mørkt hår og var iført mørke shorts. Muligvis havde den ene et løbehjul.

Med placeringen af politibussen, som også betegnes som en mobil politistation, nær et befærdet sted i byen mellem Rema 1000 og Netto satser politiet på at komme i forbindelse med folk, der har viden om sagen.

I en tidligere meddelelse om sagen understregede politiet, at overgrebet foregik uden for skolens åbningstid og ikke har noget med skolen at gøre.

/ritzau/