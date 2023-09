Politichef efter anholdelsesvideoer: Borgernes tillid er vigtig

Borgerne skal have tillid til, at politiet overholder reglerne for magtanvendelse, og at det bliver kontrolleret grundigt. Og det gør det, forsikrer ledende politiinspektør ved Københavns Politi Jens Jespersen.

Udmeldingen kommer, efter at to videoer af anholdelser af borgere i de seneste uger er blevet delt og har været omtalt i pressen. Videoer, som kan synes voldsomme, og som nu undersøges af Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

På grund af de igangværende undersøgelser vil Jespersen ikke gå ind i de konkrete sager. Men over for Ritzau vil han gerne fortælle generelt om vigtigheden af, at politiet overholder reglerne, og at der er tillid til dette.

- Politiet har jo til opgave at sikre at store dele af vores lovregelsæt overholdes, og vi er udstyret med nogle beføjelser til at tvinge det igennem. Så er det jo vigtigt, at borgerne har tillid til, at det sker på en ordentlig måde, hvis man skal have tillid til det demokratiske samfunds velbefindende i det hele taget, siger Jens Jespersen.

- Så jeg synes, det er afgørende ikke kun for politiet, men for os alle sammen, at der er en tillid til, at myndighederne som politiet passer deres arbejde i det store hele på en ordentlig måde.

At politiets indsatser bliver filmet er ikke nyt. I de senere år er spredningshastigheden efter Jens Jespersens opfattelse dog gået opad. Det er et vilkår, som politiet må indstille sig på, mener Jespersen.

- Altså, jeg synes jo ikke, det er et problem. Det er heller ikke et problem at borgere kan se, hvordan det ser ud, når politiet arbejder, fordi vi har jo ikke noget at skjule, lyder det fra politichefen.

Jens Jespersen fortæller, at der er helt faste procedurer for, hvad der sker i sager, hvor politiet anvender magtmidler, det vil sige knippel, peberspray, hund eller pistol. Når disse anvendes skal der laves en særskilt indberetning.

- Den bliver så gennemgået af ledende politifolk for at vurdere, om det er i overensstemmelse med med med de regler, der er på området. Og nogle af dem bliver også udtaget til senere juridisk kontrol, fortæller Jens Jespersen.

Derudover bliver også andre sager, som stikker ud, vurderet. Det kan for eksempel være sager, der er omtalt i pressen.

De anholdelser, hvor der alene anvendes fysisk magt, indberettes ikke særskilt.

- Generelt er det jo sådan, at når man anholder en person, så skriver man en politirapport omkring det. I den er magtanvendelsen så beskrevet, så det er dokumenteret, fortæller Jens Jespersen.

I begge videoer, som har været omtalt i de seneste uger, ser man, at politiet på et tidspunkt beder den filmende om at flytte sig. Jens Jespersen kan godt forstå, hvis det ser ud, som om politiet vil forhindre, at der filmes. Men det er ikke formålet.

Det handler om at skabe et sikkert arbejdsrum for politiet, så der ikke kan opstå fare for politifolkene eller de omkringværende.

- Jeg håber ikke, at vi har politifolk, som med henblik på at forhindre, at ting dokumenteres, får folk til at flytte sig. Fordi det er ikke intentionen. Intentionen er at skabe det her sikre arbejdsrum, hvor man kan gennemføre sine tjenestehandlinger på en så sikker måde som muligt, siger Jens Jespersen.

