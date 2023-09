Politidirektør anmeldte selv sine ledere i Tibetsagen

To tidligere ledere i politiet er i Københavns Byret under anklage for at rokke ved en af grundpillerne i retssystemet.

De skal have vidnet falsk i retten, hævder Statsadvokaten i København i sagen, som mandag er indledt ved retten. Begge nægter sig skyldige.

Straffesagen er en udløber af det, som kaldes Tibetsagen. Den drejer sig om politiets krænkelse af borgernes ret til at ytre sig og forsamle sig, da den kinesiske præsident i 2012 gæstede Danmark. Folk blev blandt andet forhindret i at vifte med det tibetanske flag.

Samme opførsel udviste politiet i øvrigt også ved en række andre besøg af kinesiske ledere, har Tibetkommissionen fastslået.

At det var sket ved statsbesøget i 2012, gik dog først op for den allerøverste ledelse i politiet tre år senere.

I oktober 2015 blev de to nu tiltalte anmeldt af deres chef, daværende politidirektør Thorkild Fogde, for at have afgivet falsk forklaring for retten, da de i et retsmøde i 2013 blev udspurgt om politiets indsats.

Senere blev de tiltalt, og først nu skal byretten afgøre, om de to, en tidligere vicepolitiinspektør og en tidligere politikommissær, overtrådte straffeloven.

Den store forsinkelse skyldes blandt andet de langvarige undersøgelser i Tibetkommission 1 og 2.

Blandt andet har kommissionen konkluderet, at de to tiltalte bidrog til, at Folketinget blev vildledt om, hvad politiet foretog sig.

Men der bør ikke være en automatik mellem kommissionens vurderinger og den aktuelle straffesag, mener den ene af forsvarerne.

- Retten kan sagtens være enig i kommissionens generelle konklusioner uden at domfælde her, sagde Anders Nemeth mandag.

Retsmødet tilbage i 2013 fandt sted, fordi seks borgere havde anlagt sag mod politiet. De mente, de var blevet udsat for ulovlig frihedsberøvelse. En af dem blev beordret til at lægge et flag ned i Kongens Have og var omringet af betjente i en god time. Andre fortalte om mistede flag, og at betjente bad dem om at skride ad helvede til.

I retsmødet dengang for ti år siden sagde den ene politileder, at folk gerne måtte have tibetanske flag med. Og den anden sagde blandt andet, at politiet ikke brugte en oplysning om, at kineserne ikke ville tabe ansigt, til noget.

Dette er løgn, mener Statsadvokaten for København.

- Det er helt grundlæggende i retssystemet, at vidner taler sandt. Det er forbundet med en streng straf at afgive falsk forklaring, sagde vicestatsadvokat Gyrithe Ulrich mandag i sin forelæggelse af sagen.

- Det er også af helt central betydning, at offentlige myndigheder og deres repræsentanter siger sandheden, fastslog hun.

I øvrigt skyldes den sene reaktion fra den øverste politiledelse netop de seks borgeres retssag, da den nåede frem til Østre Landsret. Dommerne her luftede muligheden for, at Grundloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention kunne være krænket.

I den aktuelle straffesag ventes der dom i oktober. I næste uge skal de to tiltalte afhøres.

/ritzau/