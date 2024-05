Politiet: 31-årig erkender at have stukket familiefar ihjel i Randers

En 31-årig mand har erkendt at have stukket en 30-årig mand ihjel i Randers 7. marts i år.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Indrømmelsen er ifølge politiet kommet under en såkaldt indenretslig afhøring fredag i Retten i Randers.

Det er en afhøring, der finder sted over for en dommer, mens sagen fortsat er under efterforskning.

Den 31-årige mand har været varetægtsfængslet og sigtet i sagen siden 7. marts.

Det var en 30-årig familiefar, der på en adresse i det nordøstlige Randers blev stukket med kniv foran sin bopæl.

Hans hustru og barn befandt sig på bopælen, da det skete.

Manden blev erklæret død kort tid efter.

Den 31-årige formodede gerningsmand blev anholdt nogle få minutter senere på en nærliggende tankstation.

Politiet mener, at den 30-årige mand blev et tilfældigt offer.

Der er ikke noget i hverken politiets efterforskning af sagen eller den sigtedes egen forklaring, der tyder på, at der har været en forudgående relation, oplyser politiet i pressemeddelelsen.

Specialanklager Jesper Rubow kalder det en "yderst tragisk sag".

- Men jeg er naturligvis ganske tilfreds med, at den person, som har været sigtet og varetægtsfængslet i sagen, nu også har valgt selv at lægge kortene på bordet og erkendt drabet under min afhøring af ham i retten, siger anklageren i pressemeddelelsen.

Politiet har valgt at offentliggøre den sigtede mands erkendelse for at "skabe klarhed i sagen og give en tryghed for de pårørende og i offentligheden", fremgår det af meddelelsen.

Randers Amtsavis har tidligere skrevet, at den 31-årige ifølge avisens oplysninger var i gang med et indbrud, men undervejs blev overrasket af den 30-årige.

Østjyllands Politi har dog hverken villet be- eller afkræfte de oplysninger.

Selv om den 31-årige ifølge politiet har erkendt, at han forvoldte den 30-årige mands død, skal politiet fortsat foretage yderligere efterforskning i sagen.

Senere vil sagen blive overdraget til Anklagemyndigheden til juridisk vurdering.

Forventningen er, at der vil blive rejst tiltale i løbet af de næste måneder.

Herefter vil sagen blive berammet og ført ved Retten i Randers.

