Politiet advarer mod at besøge bortskyllet banedæmning

Det sker heldigvis ikke hver dag, at jorden skyller væk under et jernbanespor og efterlader skinnerne hængende flere meter oppe i luften.

Ikke desto mindre er det præcis, hvad der skete med et stykke af jernbanestrækningen mellem Herning og Skjern i forbindelse med fredagens kraftige regn.

Og det har tilsyneladende fået en række nysgerrige borgere til at søge mod Kibæk og det ødelagte jernbanespor.

Derfor har Banedanmark kontaktet Midt- og Vestjyllands Politi, som har set sig nødsaget til at spærre området yderligere af.

- Der er tossede folk nok, der mener, at man er nødt til at tage derud og tage en selfie, som man kan lægge på sociale medier.

- Men det er strafbart at gå på jernbanesporet i sig selv, og det kan også være farligt.

- Så det kan blive et meget dyrt selvportræt, lyder det fra vagthavende lørdag aften.

De omfattende ødelæggelser på jernbanedæmningen betyder, at der indtil videre bliver indsat togbusser på strækningen frem til 11. september.

/ritzau/