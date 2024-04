Politiet advarer mod at eksperimentere med syrebomber

Sydøstjyllands Politi advarer mod at eksperimentere med hjemmelavede syrebomber. Samtidig opfordrer politikredsen til, at forældre taler med deres børn om risikoen ved at lave dem, da børn kan se det som en leg.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det sker, efter at der på det seneste har været flere tilfælde af hjemmelavede syrebomber i Billund-området.

Senest lørdag eftermiddag kom en toårig pige ifølge politiet lettere til skade, fordi hun kom i kontakt med en syreholdig væske på en legeplads i Billund.

- Selv om det kan se harmløst og sjovt ud på sociale medier som TikTok, kan syrebomber være aldeles farlige i virkeligheden, siger politikommissær Brian Kristiansen i pressemeddelelsen.

Han mener ikke, at formålet har været at skade den toårige pige eller andre, men at det alene har haft til formål at skabe et højt brag.

Da syrebomber kan være meget farlige, opfordrer politikommissæren til, at forældre taler med deres børn om farerne ved at lave dem, for at undgå at der sker lignende hændelser.

Efter politiets undersøgelse af legepladsen, hvor den toårige kom til skade, foretog brandvæsenet en spuling af de legeredskaber, der havde været i berøring med den syreholdige væske, så det ikke længere er farligt at bruge legepladsen.

Sydøstjyllands Politi efterforsker hændelsen på legepladsen i Billund, hvor der lørdag eftermiddag lød et højt brag i området, og hvor to drenge i alderen 12 til 15 år blev set på stisystemet omkring legepladsen.

Politiet søger fortsat vidner til den videre efterforskning.

Derudover er nærpolitiet i Grindsted sammen med Billund Kommune i gang med en forebyggende indsats, der blandt andet indebærer en dialog med kommunens børn om faren ved syrebomber.

