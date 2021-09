Politiet advarer mod falske 1000-kronesedler i omløb

Flere falske 1000-kronesedler er dukket op i Sydøstjylland.

Det er sket de seneste uger, og det får nu politikredsen til at komme med en advarsel. Det skriver TV 2 Østjylland.

De falske sedler er ifølge Sydøstjyllands Politi blevet brugt i flere dagligvarebutikker i både Horsens, Vejle, Fredericia og Kolding.

Det er typisk en eller to personer, der køber varer for et lille beløb i dagligvarebutikkerne og betaler med sedlerne, oplyser politiet.

Politikredsen opfordrer butikker til at være ekstra opmærksomme, hvis man modtager en 1000-kroneseddel som betaling.

Man kan for eksempel kontrollere, om sedlerne har et vandmærke og en såkaldt vinduestråd. Vandmærket og den skjulte tråd kan ses, når sedlen holdes op mod lyset.

/ritzau/