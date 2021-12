Politiet advarer mod at køre delebil efter julefrokost

Københavns Politi ser sig nu nødsaget til at advare mod at sætte sig i en delebil, efter at man har drukket alkohol.

Det sker, fordi man siden efteråret allerede har sigtet en håndfuld personer for spirituskørsel i en delebil.

- Vi kan konstatere, at nogle borgere tilsyneladende lader sig friste af, at delebilerne er lettilgængelige i de københavnske gader, og derfor sætter sig bag rattet, selv om de har en alt for høj promille, siger Henning Pedersen, vicepolitiinspektør i Københavns Politi.

Han har derfor sammen med Rådet for Sikker Trafik besluttet at sætte fokus på problematikken.

Blandt de seneste tilfælde af spritkørsel i delebiler nævnes et tilfælde fra slutningen af oktober, hvor en 29-årig mand blev stoppet på Vesterbro. Han havde alt for høj promille og var kørt ind over en cykelsti.

Tre dage senere blev en 19-årig mand fanget på fersk gerning ved søerne i indre København.

Rådet fra politiet er, at man allerede inden festen beslutter sig for, hvordan man vil komme hjem. Det er sjældent, at man træffer den rigtige beslutning, når man først har fået alkohol indenbords og måske er træt og kold.

Og så opfordres alle til at gribe ind, hvis en ven eller kollega er på vej ind i en bil i beruset tilstand.

- Hvis man kan stoppe en ven i at blive spritbilist, vil de ofte takke for det dagen efter, siger Michelle Laviolette, der er seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

/ritzau/