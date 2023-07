Politiet advarer mod lugt af æter efter kemiudslip

Midt- og Vestjyllands Politi advarer mod lugt af æter nær Videbæk. Det skyldes et kemikalieudslip. Politiet opfordrer folk til at lukke vinduer og døre samt at slukke ventilation.

Udslippet er sket ved Arla i et industriområde på Sønderupvej nogle kilometer sydøst for Videbæk, der ligger mellem Herning og Ringkøbing.

Ifølge Beredskabsstyrelsens Online Dataregistrerings- Indberetningssystem (Odin) modtog Brand og Redning MidtVest meldingen om udslippet klokken 16.17.

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at det spildte stof er meget brandfarligt, og at sikkerhedsafstanden er 50 meter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politi tilråder, at man ikke søger mod stedet.

/ritzau/