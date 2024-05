Politiet advarer om billetsvindel efter stigning i anmeldelser

Antallet af anmeldelser om svindel med billetter er steget med 87 procent fra 2022 til 2023.

Det skriver National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Det får politiet til at advare mod denne type af svindel, der især rammer unge i alderen fra 20 til 29 år.

Advarslen kommer også op til årets festivalsæson i juni, juli og august.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiet modtog i 2023 1825 anmeldelser om svindel med billetter til blandt andet festivaler og sportsbegivenheder.

I 2022 var tallet 975.

- I kølvandet på corona har danskerne i høj grad fået lyst til at tage på festival og til koncert, og det er formentligt en medvirkende årsag til den markante stigning i sager om billetsvindel, vi har set de seneste par år, siger Kresten Munksgaard, der er leder af Forebyggelse og Analyse i Nationalt Center for It-kriminalitet, der hører under NSK.

Også store sportsbegivenheder som FC Københavns Champions League-kampe og herrelandsholdet i fodbolds EM-kvalifikationskampe har ifølge Munksgaard været med til at drive udviklingen.

NSK skriver i pressemeddelelsen, at svindel ofte foregår i forskellige Facebook-grupper, hvor privatpersoner efterlyser billetter til koncert, sportsbegivenheder eller festivaler.

Her tilbyder svindlere billetter, som viser sig at være falske.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Hvis man vil være helt sikker på ikke at blive afvist ved indgangen til festivalen, koncerten eller fodboldkampen på grund af en falsk billet, skal man købe billetter hos de officielle udbydere, siger Kresten Munksgaard.

- Flere af dem tilbyder selv resale-tjenester, hvor man kan købe og videresælge billetter uden risiko for svindel.

Vælger man at købe af en privatperson, råder NSK til, at man tjekker, om der er sammenhæng i sælgers oplysninger.

Eksempelvis kan man undersøge, om der bruges samme navn og billede på tværs af profiler på Facebook, DBA og MobilePay.

/ritzau/