Politiet anholder 24-årig i sag om hvidvask for millioner

To mænd i 20'erne har ifølge politiet haft travlt med at hvidvaske flere millioner kroner, som stammer fra kriminelle forhold.

En 24-årig mand er således torsdag blevet anholdt og sigtet i en sag om grov hvidvask af 7,2 millioner kroner.

I samme sag har en 29-årig mand været varetægtsfængslet siden 17. maj.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 24-årige blev anholdt i København torsdag formiddag. Selve hvidvaskningen er ifølge politiet begået på en adresse i Aabenraa Kommune.

Hvordan politiet konkret mener, at pengene er blevet hvidvasket, fremgår ikke af meddelelsen.

Fredag morgen vil den 24-årige blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg. Her vil anklagemyndigheden begære dørene lukket.

Efterkommer dommeren ønsket, vil offentligheden kunne få oplyst selve sigtelsen mod manden. Men det vil ikke være muligt for journalister og andre udenforstående at få at vide, hvilke beviser politiet har indsamlet, eller hvad den sigtede eller andre forklarer under retsmødet.

Grundlovsforhøret begynder klokken 09.

