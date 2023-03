Politiet anholder belaruser for spøgelsesbilisme på motorvej

Københavns Vestegns Politi har anholdt en belarusisk lastbilchauffør, efter at han kørte mod kørselsretningen på Hillerødmotorvejen natten til torsdag.

Det oplyser Jens Møller, der er vagtchef i Københavns Vestegns Politi.

Politiet modtog anmeldelsen om spøgelsesbilisten klokken 02.27.

- Han kører tilsyneladende på motorvejen på en frakørsel og ikke en tilkørsel og kommer til at køre mod færdselsretningen, siger Jens Møller.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den belarusiske mand når at køre et par kilometer på motorvejen, inden han bliver opmærksom på, at han kører mod færdselsretningen, da flere modkørende bilister blinker med forlygterne mod ham.

- Han foretager så en vending på motorvejen og kører retur, siger vagtchefen.

En bilist følger chaufføren og ringer til politiet, hvorefter lastbilen bliver bragt til standsning.

Politiet sidestiller spøgelsesbilisme med vanvidsbilisme, og derfor er lastbilen blevet beslaglagt med henblik på konfiskering.

Lastbilen er indregistreret i Litauen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vagtchefen fortæller, at der ikke er noget, der tyder på, at den belarusiske lastbilchauffør var påvirket.

Alligevel er han tilbageholdt af politiet. Politiets jurister skal torsdag se på, hvilke straftiltag der kan gøres mod manden.

- Det kan ende med en bøde og frakendelse af førerretten og en konfiskation af lastbilen, siger Jens Møller.

/ritzau/