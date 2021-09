Politiet anholder endnu en mand efter knivstikkeri i Esbjerg

Politiet i Esbjerg rykkede 7. september ud til et slagsmål på Præstebakken, hvor to mænd på 20 og 25 år blev ramt af knivstik.

Tre dage senere blev en 27-årig mand anholdt og varetægtsfængslet i 14 dage for drabsforsøg, og mandag har Syd- og Sønderjyllands Politi anholdt endnu en mistænkt.

Der er tale om en 30-årig mand, der sigtes for grov vold. Han er tirsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger, men nægter sig skyldig, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Knivstikkene efterlod ofrene alvorligt såret, men uden for livsfare.

Syd- og Sønderjyllands Politi og Rigspolitiet vurderer, at det drejer sig om en konflikt mellem rivaliserende bander i Esbjerg.

Politiinspektør Jeppe Kjærgaard udtaler tirsdag, at man nu forsøger at stække grupperingerne.

- På den baggrund øger vi presset mod bandemiljøet, blandt andet gennem øget præventiv- og tryghedsskabende patruljering med henblik på at sikre borgernes tryghed, lyder det fra Jeppe Kjærgaard i meddelelsen.

Bandepakkerne, som Folketinget står bag, indgår i politiets værktøjskasse, oplyses det.

Med pakkerne er det blandt andet muligt at kunne øge straffen for kriminalitet med op til det dobbelte, indføre opholdsforbud som et led i straffen og stramme reglerne i forbindelse med afsoning.

Politiet bemærker også, at det er muligt at indføre visitationszoner, hvis behovet opstår.

- Dette skete senest i andet halvår af 2018 på grund af en konflikt i bandemiljøet i Esbjerg, og politiet havde gode erfaringer med resultaterne af denne indsats, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politiinspektøren nævner ikke navnene på banderne. Men to bander fra henholdsvis Kvaglund og Stengårdsvej har i årevis haft et anstrengt forhold til hinanden og har tidligere ligget i åben konflikt.

Sagen efterforskes fortsat intensivt, oplyser politiinspektøren.

/ritzau/