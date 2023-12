Politiet anholder mand efter fund af død person i Faxe Ladeplads

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har tirsdag foretaget undersøgelser i forbindelse med et mistænkeligt forhold i Faxe Ladeplads.

Der er blevet fundet en afdød person på en adresse på Svend Gøngesvej, oplyser politikredsen tirsdag eftermiddag i en pressemeddelelse.

Personen er "med stor sandsynlighed" identisk med en mand, der i august blev efterlyst.

Det kan ifølge politiet ikke udelukkes, at den dødfundne person har været udsat for en forbrydelse. Derfor er der iværksat en intensiv efterforskning, fortæller vicepolitiinspektør Rune Dahl Nilsson i meddelelsen.

En mand er i den forbindelse blevet anholdt.

- Ud fra vores indledende efterforskning og undersøgelser kan det ikke udelukkes, at der kan være tale om en forbrydelse. Derfor har vi sat en intensiv efterforskning i gang for at afdække hændelsesforløbet, siger han.

Den formodede alder på personen, der er fundet død, samt alderen på den anholdte er ikke oplyst.

Politiet hører gerne fra vidner, der kan have observeret mistænkelig aktivitet i området omkring Svend Gøngesvej i Faxe Ladeplads de seneste måneder.

Identiteten på den dødfundne person er ikke endelig fastslået, men de pårørende til den efterlyste er underrettet.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyste ved middagstid, at betjente var i gang med at undersøge et mistænkeligt forhold på Svend Gøngesvej.

Derfor var et område på vejen blevet spærret.

Når politiet melder ud, at det undersøger et mistænkeligt forhold, skyldes det som regel et umiddelbart uforklarligt dødsfald.

Nogle gange viser det sig, at der er sket en forbrydelse. Andre gange viser det sig, at dødsfaldet skyldes naturlige forhold, et uheld, eller eventuelt at der er tale om et selvmord.

