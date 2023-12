Politiet anholder seks fra muligt hashnetværk på Christiania

En koordineret aktion på Christiania og flere andre steder i København har torsdag ført til anholdelse af i alt seks mænd.

De sigtes for at have solgt store mængder hash fra en bod i Pusher Street på Christiania. Ifølge politiet er der tale om et netværk af kriminelle, og én af de anholdte menes at være bagmanden.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Mændene sigtes for handel med mellem 102 og 224 kilo hash.

De er i alderen 26 til 43 år.

Som i en lang række andre sager om handel med ulovlige stoffer bygger politiets efterforskning i denne sag blandt andet på data fra krypterede kommunikationstjenester.

- Vi har haft en omfattende efterforskning, og den peger på, at de seks anholdte har spillet forskellige roller i et netværk, som har solgt betydelige mængder hash i Pusher Street, siger Simon Hansen, der er vicepolitiinspektør hos Københavns Politi, i meddelelsen.

- I forbindelse med anholdelserne har vi også foretaget ransagninger, hvor vi blandt andet har fundet en del kontanter og en mængde narkotika, som nu også indgår i sagen.

De seks anholdte bliver fredag fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret.

Her vil den mødende anklager bede om, at dørene til retsmødet lukkes.

Hvis dommeren efterkommer ønsket, vil det kun være oplæsningen af sigtelsen og kendelsen om eventuel varetægtsfængsling, som offentligheden - herunder journalister - må overvære.

En syvende mistænkt i sagen er på fri fod. Der er tale om en 30-årig mand.

