Politiet anholder tre efter knivdrab i Vejle

Offeret er formentlig en 60-årig mand. De anholdte - to mænd og en kvinde - er fra hans omgangskreds.

To mænd og en kvinde er anholdt for et knivdrab på en mand i Vejle onsdag formiddag.

Offeret er endnu ikke identificeret med sikkerhed, men politiet mener, at der er tale om en 60-årig mand.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Onsdag formiddag klokken 11 blev offeret fundet blødende i Svendsgade i Vejle. Han blev fløjet til sygehus i helikopter, men hans liv stod ikke til at redde.

Det viste sig, at han var blevet ramt af mindst et knivstik.

Derfor blev der blandt andet tilkaldt tekniske efterforskere, hundeførere og en retsmediciner. De har gennemført undersøgelser på og omkring findestedet, ligesom efterforskere har foretaget afhøringer og andre efterforskningsskridt.

Det har ført til, at politiet onsdag eftermiddag har anholdt en 39-årig kvinde samt to mænd på 37 og 49 år. De er alle bekendte til det formodede offer.

- Det er politiets foreløbige vurdering, at der formentlig er tale om et opgør i et miljø, hvor de involverede alle færdes, lyder det i pressemeddelelsen.

Politiet kan dog endnu ikke sige, hvem der har ført kniven, eller hvorfor offeret blev slået ihjel.

Efterforskningen af sagen fortsætter, og det er onsdag eftermiddag endnu ikke afgjort om en eller flere af de anholdte torsdag skal fremstilles i grundlovsforhør.

I pressemeddelelsen takker politiet for den hjælp, det har modtaget fra offentligheden i sagen.

Samtidig understreges det, at man stadig gerne vil høre fra vidner, som måske kan hjælpe med at opklare, hvad der er sket før, under og efter drabet i Svendsgade.

/ritzau/