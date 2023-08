Politiet anholder tre personer i knivstikssag fra Odder

Tre personer er blevet anholdt i forbindelse med et knivstikkeri i Odder natten til lørdag.

Det oplyser Østjyllands Politi tidligt søndag morgen.

- Tre personer skal formentlig fremstilles, siger politiets vagtchef Jens Henrik Jensen.

Vagtchefen ønsker endnu ikke at oplyse køn og alder på de anholdte.

Han oplyser heller ikke umiddelbart, om de anholdte er dem, som politiet eftersøgte i en pressemeddelelse lørdag aften.

Her eftersøgte politiet to mænd på henholdsvis 26 og 30 år og bad borgere om at henvende sig, hvis de lå inde med informationer, der kunne føre politiet til de to eftersøgte.

Hvorvidt de tre skal fremstilles i grundlovsforhør søndag, kan Jens Henrik Jensen ikke sige med sikkerhed. Det er typisk op til politiets anklagemyndighed at vurdere.

En anholdt skal inden for 24 timer enten løslades eller stilles for en dommer i et grundlovsforhør.

I et grundlovsforhør kan dommeren vælge at løslade eller varetægtsfængsle i op til fire uger ad gangen. Dommeren kan også vælge at opretholde anholdelsen i op til tre døgn, mens politiet får mere tid til at efterforske.

Knivstikkeret fandt sted i forbindelse med et slagsmål natten til lørdag.

Hvad de involverede var raget uklar om, vides umiddelbart ikke.

Men den forurettede - en 32-årig mand - blev stukket med en kniv flere gange. Han blev indlagt på Skejby Sygehus nær Aarhus, hvor han lørdag aften stadig blev meldt i kritisk tilstand.

