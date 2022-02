Politiet beder om privat videoovervågning i søgen efter 22-årig

Politiet beder om privates videoovervågning for at spore en mulig pirattaxa, der samlede 22-årig kvinde op.

Søndag morgen forsvandt 22-årige Mia Skadhauge Stevn efter en bytur i Aalborg.

Videoovervågning viser, at hun klokken 06.09 steg ind i en mørk bil ved Netto-forretningen på Vesterbro.

Nordjyllands Politi mener, at der kan være tale om en pirattaxa og frygter at den 22-årige kvinde har været udsat for en forbrydelse.

I en pressemeddelelse mandag aften beder lederen af efterforskningen, vicepolitiinspektør Frank Olsen, offentligheden om hjælp:

- Hvis man bor i og omkring Aalborg Kommune, og man har video eller anden overvågning i sin bil, sit hjem eller andet, som man ved har optaget i tidsrummet søndag morgen omkring klokken 06.00-08.00, så skal man straks sikre det, så det ikke bliver slettet.

- Jeg vil også gerne opfordre til, at man ser det igennem, og hvis der er noget, der giver anledning til bekymring, så skal man ikke tøve med at ringe til os.

Politiet kommer med den usædvanlige appel for at få kortlagt den mørke bils færden og på den måde forhåbentlig opklare, hvad der er sket med Mia Skadhauge Stevn.

Desuden opfordrer politiet bilister, der har overvågning i deres bil, og som har været i området, hvor den 22-årige kvinde forsvandt søndag morgen, til at aflevere optagelserne til politiet, så teknikerne kan undersøge dem.

Også anden videoovervågning eller dokumentation, der kan vise, hvad der skete på Vesterbro omkring klokken 06.00 søndag morgen, har politiets interesse.

/ritzau/