Politiet behandler flere anmeldelser i østjysk kræftsag

Der er indgivet flere politianmeldelser i sagen om forsinkede kræftoperationer på Aarhus Universitetshospital.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

- Vi kan bekræfte, at vi har modtaget flere anmeldelser. De er lige nu ved at blive visiteret, skriver politiinspektør Hans Roost, leder af den centrale efterforskning ved Midt- og Vestjyllands Politi, i en mail til Ritzau.

Anmeldelserne behandles af Midt- og Vestjyllands Politi, da Region Midtjylland har domicil i Viborg.

Sagen kostede tirsdag to topchefer på Aarhus Universitetshospital jobbet.

En rapport fra Kammeradvokaten slog fast, at der er begået ledelsesmæssige fejl i sagen om 313 patienter, der har måttet vente unødigt længe på operation for mave- og tarmkræft.

Der er efter Kammeradvokatens vurdering tale om "meget grove" fejl, der blev "begået bevidst og fastholdt over en længere periode".

Det østjyske sygehus har ifølge rapporten prioriteret hensyn til hospitalets økonomi over opfyldelse af patienters rettigheder.

Patienter blev ifølge vurderingen udsat for et "klart ulovligt og utilbørligt pres", der fik dem til at acceptere overskridelser af de maksimale ventetider for deres operationer.

Midt- og Vestjyllands Politi kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse yderligere om anmeldelserne, herunder hvor langt man er med sagsbehandlingen og det videre forløb.

Hos Region Midtjylland oplyser pressevagten, at man ikke har nogen kommentarer til politianmeldelserne.

Regionsformand Anders Kühnau (S) har dog tidligere på dagen udtalt til DR:

- Der er blevet begået lovbrud, det er der ikke meget tvivl om, og derfor kan jeg godt forstå, at nogen føler trang til at komme med en politianmeldelse.

/ritzau/