Politiet beklager: Intet belæg for voldsparate FCK-fans tirsdag

Både tilhængere af FC København og tjekkiske Sparta Prag var mødt op med tandbeskyttere og hætter inden opgøret mellem de to hold tirsdag aften.

Sådan lød meldingen fra politiet på aftenen. Torsdag erkender Peter Dahl, der er chef for beredskabet i København, at politiet var for hurtige på aftrækkeren.

Det skriver Ekstra Bladet.

Ifølge Peter Dahl er der netop ikke nogen beviser eller noget belæg for, at slagsmålet mellem de to fraktioner var planlagt, eller at FCK-fans mødte op med tandbeskyttere.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er faktuelt forkert, hvad vi har meldt ud. Vi har i hvert fald ikke belæg for at sige, at det, vi finder, var fra begge sider.

- Vi kan sige, at de tjekkiske fans i den situation var den aggressive part. Og om der stod nogen fra FC København og var klar, det kan jeg ikke sige, siger Peter Dahl til mediet.

Da røgen har lagt sig finder politiet tandbeskyttere og hætter på jorden. Men om de fundne remedier tilhører Sparta Prag- eller FCK-fans kan politiet ikke se.

Peter Dahl understreger dog til Ekstra Bladet, at det ikke var alle FCK-fans, der den aften opførte sig som engle.

Han fremhæver, at flere tjekkiske buser fik smadret deres ruder, og at politiet stopper et opløb af FCK-fans, der løber mod B-tribunen efter kampen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Slagsmålet skete forud for de to klubbers møde i Champions League-kvalifikationen tirsdag.

Efter kampen valgte politiet at holde de tjekkiske fans på stadion i en periode for at undgå yderligere sammenstød mellem de to grupperinger.

38 tjekkiske tilhængere blev tilbageholdt i medfør af politiloven. Den giver politiet beføjelse til at frihedsberøve borgere i op til seks timer for at forebygge lovovertrædelser.

Senere tirsdag aften fik tjekkerne lov til at forlade stadion.

/ritzau/