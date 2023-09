Politiet beslaglægger kontanter og guldbarrer i lufthavnen

Torsdag har Københavns Politi anholdt to svenske statsborger, der forsøgte at rejse fra Københavns Lufthavn til Tyrkiet med større pengebeløb.

Det fortæller Kenneth Hviid Simonsen, der er central efterforskningsleder i politikredsen.

Den første, en mand på 45 år, blev anholdt klokken 11.26.

- Han bliver fundet i besiddelse af 560.000 svenske kroner, hvilket vi omregner til cirka 350.000 danske kroner, siger vagtchefen.

De mange kontanter bliver fundet i toldslusen i lufthavnen.

Manden bliver sigtet for hvidvask.

Mindre end to timer senere har politiet en stort set identisk sag.

Her er det en 40-årig mand, der bliver anholdt.

- Han bliver fundet i besiddelse af et større pengebeløb og nogle guldbarrer.

Politiet anslår, at manden har forsøgt at rejse ud af landet med værdier for 500.000 kroner.

Den 40-årige er også blevet sigtet for hvidvask.

De to mænd er efterfølgende blevet løsladt, mens kontanterne og guldbarrerne er beslaglagt af Københavns Politi.

/ritzau/