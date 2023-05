Politiet bremser it-projekter - minister er meget bekymret

Politiet sætter 20 af 83 it-projekter på pause, da der ikke er stor nok kapacitet til listen af igangværende projekter. 13 skrottes helt.

- Jeg finder Rigspolitiets it-situation meget bekymrende, skriver justitsminister Peter Hummelgaard (S) i et brev til Folketingets Retsudvalg.

I en pressemeddelelse skriver Rigspolitiet, at man bremser nogle projekter, så de vigtigste kan gennemføres.

Driften menes dog at være stabil, men der er problemer, når det kommer til at udvikle nyt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Især forældede systemer giver udfordringer med udviklingsbehovet.

- For at kunne nå i mål med de mest kritiske projekter, er det nødvendigt at prioritere i den samlede portefølje af it-udviklingsprojekter, så vi ikke sætter mere i gang, end vi har kapacitet til at levere på, siger Stig Lundbech, som er it-direktør i Rigspolitiet.

Det forventes, at man tidligst kan begynde prioriteringen af de udskudte projekter fra 2024, og at det derfra vil tage fire til syv år at gennemføre dem.

SF's retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt er ikke tilfreds.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun mener, at vi skal lytte, når politiet siger, at implementeringen af it-projekterne er vokset dem over hovedet, og at de derfor må skære til og udskyde nogle projekter.

- Når det så er sagt, så synes jeg mildest talt, at det hele er noget rod.

- Jeg mindes ikke før seneste politiforlig at have hørt, at politiets it er så gammelt og utidssvarende på så mange punkter, og det står klart for mig, at det burde have været i gang meget tidligere og løbende, siger hun.

/ritzau/