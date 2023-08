Politiet efterforsker hændelse og afspærrer gade i Odder

Lørdag morgen er Østjyllands Politi til stede på Rosensgade i Odder, som er delvist afspærret.

Det oplyser Peter Andersen, der er vagtchef i politikredsen.

- Vi får en anmeldelse klokken 03.33, og det gør, at vi kører derned og har afspærret et område, som vi stadig arbejder på. Vi er ved at danne os et overblik over, hvad der er sket, siger han.

Vagtchefen kan ikke sige, hvad anmeldelsen handler om. Han kan heller ikke sige, om der er nogen der er kommet til skade, eller hvad politiet konkret efterforsker i Odder.

- Vi opfordrer borgerne i området til at respektere vores afspærring og følge vores anvisninger.

/ritzau/