Politiet efterforsker muligt skyderi i Odense

Fyns Politi har søndag aften travlt med at finkæmme et område på Nyborgvej ved Staupudevej i udkanten af Odense for spor efter et muligt skyderi.

Klokken 18.42 modtog politiet en anmeldelse om, at der var afgivet skud på stedet. Politiet har dog kort før klokken 21 endnu ikke fundet patronhylstre eller andre spor, der kan bekræfte, at der har været et skyderi.

Det fortæller vagtchef Christian Rasmussen.

Politiet har heller ikke kendskab til, at nogen skulle være ramt af skud.

Området omkring det mulige gerningssted er spærret af på grund af politiets arbejde på stedet. Afspærringen ventes tidligst ophævet sidst på aftenen.

/ritzau/