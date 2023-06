Politiet efterforsker otte natlige skud i Munkebo

Der blev natten til torsdag affyret skud i Munkebo. Det oplyser Fyns Politi på Twitter torsdag formiddag.

I meddelelsen står, at politiet er i gang med en efterforskning.

Det var cirka klokken 00.30, at der lød brag i området. Og torsdag er det altså bekræftet, at der faktisk blev affyret et våben.

Munkebo ligger i Kerteminde Kommune.

I området er der fundet flere patronhylstre, oplyser Fyns Politi, som dog ikke har meldinger om, at nogen er blevet ramt.

"Det er politiets opfattelse, at de affyrede skud ikke er tilfældige", skriver politiet.

Ifølge det regionale medie fyens.dk har politiet fundet i alt otte patronhylstre. Skuddene er affyret på Fjordvej.

/ritzau/