Politiet efterforsker skud mod bygning i Vanløse sent torsdag

Københavns Politi har sent torsdag modtaget en anmeldelse om skyderi på Klitmøllervej i Vanløse i København.

Det oplyser Kenneth Hviid Simonsen, der er central efterforskningsleder ved Københavns Politi.

- Der er vi ude nu og kan konstatere, at der er afgivet skud mod en bygning. Der er ikke nogen ramt, siger han.

Anmeldelsen kom klokken 23.11. Ingen er anholdt i sagen.

Det er ikke umiddelbart politiets vurdering, at episoden har relation til et skyderi ved Lundtoftegade og Bispeengbuen på Nørrebro tidligere torsdag. Politiet rykkede torsdag eftermiddag ud til skyderiet, hvor to personer blev ramt af skud. Tre personer blev senere anholdt.

- Det er ikke umiddelbart min vurdering, men jeg kan heller ikke afvise det. Det er meget tidligt at sige noget om, men jeg ser ikke en sammenhæng, der sådan lige springer i øjnene.

- Vi holder alle muligheder åbne, siger Kenneth Hviid Simonsen.

/ritzau/