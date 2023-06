Politiet efterlyser 12-årig pige på Stevns

En 12-årig pige ved navn Ragna efterlyses lørdag eftermiddag af Midt- og Vestsjællands Politi.

Det skriver politikredsen på Twitter og i en pressemeddelelse.

Pigen gik natten til lørdag fra familiens hjem i Store Heddinge på Stevns.

- Vi har ikke på nuværende tidspunkt grund til at tro, at der er sket en forbrydelse, men vi vil gerne have hende hurtigt hjem til familien igen, siger vicepolitiinspektør Kim Løvkvist i pressemeddelelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Pigen beskrives som mellem 155-160 centimeter høj og almindelig af bygning med langt, lyst hår.

Hun er iklædt rødternede bukser og en grøn trøje.

Pigen gik fra hjemmet i Store Heddinge i tiden fra klokken 21.30 fredag aften og frem til klokken 2 natten til lørdag.

Hun forlod hjemmet efter en uoverensstemmelse med sine forældre, fortæller vagtchef Mikael Rahn.

Pigen efterlod sin mobiltelefon hjemme, hvilket bekymrer politiet.

- 12-årige piger er normalt rimeligt godt forbundet med deres mobiltelefoner, og den har hun så ikke fået med her, siger vagtchefen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han fortæller, at forældrene til den 12-årige pige kontaktede politiet natten til lørdag omkring klokken 02.20, da de havde været ude at lede efter pigen og ikke kunne finde hende.

Politiet er i kontakt med og tager fortsat kontakt til venner, familie og bekendte af pigen i håb om at finde ud af, hvor hun befinder sig.

Derudover leder politiet også efter hende i området omkring Store Heddinge med hunde, droner og helikopter.

Hvis man har oplysninger om pigen, bedes man kontakte politiet på telefonnummer 114.

/ritzau/