Politiet efterlyser gråblå bil efter skyderi mod restaurant

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi efterlyser mandag en bil af mærket Opel Insignia, som det mener kan have været brugt som flugtkøretøj ved en skudepisode mod en restaurant.

Det skriver politikredsen på Twitter.

Skyderiet fandt sted 22. januar omkring klokken 19.21 i Nykøbing Falster. Ingen kom til skade i forbindelse med skyderiet.

En gråblå Opel Insignia coupe / hatchback modelversion 2008-2013 kan efter politiets opfattelse sættes i forbindelse med skudepisoden.

Politiets efterforskning peger på, at bilen har kørt tæt på gerningsstedet op til skudepisoden. Kort tid efter skyderiet kørte bilen ud af Nykøbing Falster med retning mod Sjælland.

Politiet mener, at der var to gerningspersoner til stede ved episoden. Et nærmere signalement fremgår ikke af politikredsens pressemeddelelse.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi hører gerne fra vidner, som har oplysninger i sagen. Det kan for eksempel være oplysninger om personer, der kører i en sådan bil, som den efterlyste er.

