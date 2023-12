Politiet efterlyser mand for overgreb på mindreårige piger

Politiet har brug for hjælp til at finde en mand, der er mistænkt for overgreb af flere mindreårige piger i Bagsværd.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet har manden fået kontakt til pigerne i sagen via et socialt medie.

- Vi har fortaget en lang række efterforskningsskridt i sagen, men nu vurderer vi, at vi har brug for offentlighedens hjælp. Vi hører meget gerne fra vidner, der kan genkende manden eller i øvrigt kender til sagen, siger politikommissær Kåre Laustsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hændelserne fandt sted i Bagsværd den 10. og 15. september, og her blev den mistænkte mand filmet af videoovervågning på Bibliografen i Bagsværd mellem 15.15. og 15.22.

Han beskrives som mellem 170 og 185 centimeter høj og formentlig udenlandsk af oprindelse. Han havde skæg og var iført camouflagekasket, sort tørklæde, jakke, halvlange shorts og badetøfler.

/ritzau/