Politiet efterlyser retmæssig ejer af dyre whiskyflasker

Midt- og Vestsjællands Politi leder lige nu med lys og lygte efter et gerningssted til tyveri af dyre flasker whisky af mærket Port Ellen.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Politiet er ikke i besiddelse af flaskerne, men har et billede af seks flasker, som i november er taget af en mand, der er mistænkt for hæleri.

Den østeuropæiske mand er varetægtsfængslet under efterforskningen af en større hælerisag, hvor billedet af de seks flasker indgår i efterforskningen.

Whiskyflaskernes etiketter indeholder unikke numre, og samlingen udgør en større værdi, idet en enkelt flaske ifølge politiet kan have en værdi af op til cirka 50.000 kroner.

Det antages af politiet, at flaskerne er stjålet før midten af november måned 2022.

Sagen mod manden startede i slutningen af marts, hvor han som efterlyst af politiet blev anholdt i Roskilde-området, mens han kørte i en udlejningsbil.

Han blev mistænkt, efter at politiet i begyndelsen af året kontrollerede en varebil, som var på vej ud af Danmark, med flere stjålne ting og sager i.

Den varetægtsfængslede mand var dog ikke med i varebilen ved grænsen. Han er mistænkt for at have en finger med i spillet i forsøget på at smugle tyvekosterne ud af Danmark.

Hvis man ved noget om whiskyflaskerne og et muligt gerningssted for tyveri af dem, opfordrer Midt- og Vestsjællands Politi til, at man kontakter politiet på 46 35 14 48.

/ritzau/