Politiet efterlyser slangeejer i Frederikshavn

En nordamerikansk tyresnog er løbet hjemmefra i Frederikshavn. Politiet opfordrer ejer til at henvende sig.

En gul og brun slange er fundet i Frederikshavn. Derfor efterlyser Nordjyllands Politi dens ejer, skriver de i en pressemeddelelse.

Politiet kender ikke slangens køn, men konstaterer at den er mellem 1 til 1,5 meter lang.

Slangens ejermand opfordres af politiet til at kontakte dem på 114.

Der er ikke tale om en giftig slange, fortæller Peter Løve Mark, indehaver af virksomheden Slangetaemmer.dk, som onsdag hentede slagen i Frederikshavn og nu opbevarer den.

Helt præcist er slangen en nordamerikansk tyresnog, forklarer han.

- I sommerperioden vil den godt kunne overleve her i Danmark, men så snart vi rammer vinteren, vil den få problemer, siger Peter Løve Mark.

Ifølge ham bliver folk mere nervøse, hvis de oplever end bortløben slange end for eksempel en hund.

Derfor står han til rådighed, når politiet har brug for hjælp.

- Heldigvis sker det ikke særlig tit, at en slange stikker af fra sin ejer. Det skete oftere for 10-15 år siden. Folk er blevet meget bedre til at passe på deres kæledyr, siger han.

Slangen har ikke sultet, mens den har været væk hjemmefra.

- Jeg kan se, at slangen har en mus eller en rotte i maven. Om den har fundet den i naturen eller fik den før, den forlod sin ejer, ved jeg ikke, siger Peter Løve Mark.

Slangen blev fundet på Koktvedvej 42 i Frederikshavn.

/ritzau/