Politiet er massivt til stede efter knivstikkeri i København

Politiet er massivt tilstede i Vestergade i København i forbindelse med et knivstikkeri i nattelivet.

Det skriver Københavns Politi på Twitter kort før klokken 05.30 søndag morgen.

- Området er afspærret og tidshorisonten er ukendt, skriver politiet, der opfordre eventuelle vidner til at kontakte det.

- Vi har ikke yderligere for nu, lyder det i tweetet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiet ønsker over for Ritzau ikke at oplyse yderligere om, hvorvidt der er anholdt en gerningsperson, eller om der er en mistænkt i sagen.

Der foreligger heller ingen informationer om et offer, herunder køn eller alder.

Vestergade ligger i det indre København.

/ritzau/