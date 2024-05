To personer er ramt i skyderi på Nørrebro

Københavns Politi er torsdag eftermiddag rykket ud til en anmeldelse om skyderi ved Lundtoftegade og Bispeengbuen på Nørrebro i København.

Politiet oplyser, at to personer er blevet ramt af skud.

- Vi er i øjeblikket massivt til stede i området omkring Bispeengbuen og Lundtoftegade i anledning af skyderi. 2 personer er ramt, nærmere tilgår, når vi ved mere, skriver politiet på X.

Tidligere skrev TV 2, at de to personer ifølge politiet ikke havde livstruende skader, men det er ifølge Københavns Politi for tidligt at sige noget om.

Politiets vagtchef Michael Andersen bekræfter over for Ritzau, at det 14.53 har fået en anmeldelse om skyderi.

Der er ingen anholdte endnu, lød meldingen klokken 15.20.

Politiets indsats påvirker trafikken i området.

Ifølge DR P4 Trafik København er det store kryds ved Nordre Fasanvej og Godthåbsvej helt spærret.

- Derudover er der meget politi i området, så forvent massiv kø her, skriver DR P4 Trafik København på X.

/ritzau/