Politiet evakuerer restaurant i Struer under stor politiaktion

En anmeldelse om trusler har onsdag eftermiddag udløst en stor politiaktion i Struer centrum og omkring havnen.

Sidst på eftermiddagen har aktionen udviklet sig, da politiet har valgt at evakuere restaurant Ved Fjorden ved lystbådehavnen.

- Vi forventer ikke at skulle evakuere yderligere, skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

I første omgang rykkede politiet talstærkt ud til nærpolitistationen, der ligger midt i byen. Derfra er aktionen rykket til lystbådehavnen.

- Den del af aktionen, der vedrører området omkring Struer nærpolitistation, er nu afsluttet, lyder det fra politiet kort før klokken 18.00.

Politiet vil ikke mere konkret fortælle, hvad truslerne går ud på, og hvorfor de har udløst så massiv en aktion.

- Vi er klar over, at det kan se voldsomt ud, når vi er så massivt til stede i et område. Vores betjente er til stede for at undgå, at der opstår en farlig situation, skriver politiet på Twitter.

Politiet understreger, at ingen er kommet til skade, og opfordrer folk til at holde afstand og lade politiet arbejde på stedet.

Ifølge TV Midtvest har politiet afspærret et større område på havnen, og en drone har tilsyneladende rettet fokus mod nogle af de både, der ligger i havnen.

/ritzau/