Politiet evakuerer Vestre Landsret i Viborg efter trussel

Vestre Landsret i Viborg bliver evakueret onsdag formiddag.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på det sociale medie Twitter.

Grunden er, at der er blevet fremsat trusler mod landsretten onsdag morgen. Det er sket over telefon ifølge politiet.

Politiet skriver opfølgende, at landsretten har været udsat for hærværk natten til tirsdag.

Det er for tidligt for politiet at sige, om der er en sammenhæng, lyder det.

Ifølge Viborgs Stifts Folkeblad er der tale om, at der onsdag er blevet fremsat en bombetrussel mod landsretten.

/ritzau/