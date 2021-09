Politiet fandt ligrester i to olietønder hos drabsmistænkt

Den 39-årige Eddie Karl-Johan Christensen omkom i maj sidste år under grusomme omstændigheder.

Han blev ifølge politiet skudt og brændt på et bål ved en landejendom nord for Frederikshavn.

Nu er to svenske mænd anklaget for drab ved Retten i Hjørring.

De to mænd nægter sig skyldige i drab. Men den ene mand – en 46-årig svensk statsborger – erkender sig skyldig i usømmelig behandling af liget.

Det meddeler hans forsvarsadvokat.

Eddie Karl-Johan Christensen blev meldt savnet 11. maj 2020.

Han boede i en campingvogn ved en landejendom. Politiets undersøgelser fra stedet viste, at der var blodpletter foran campingvognen.

Politiets mistanke rettede sig mod ejeren af landejendommen – den 53-årige svenske mand.

Han ejer også en ejendom i Frederikshavn, og da politiet ransagede denne ejendom fandt man to olietønder på et lager.

De stod på en palle og var dækket til med plastik.

Blandt aske, murbrokker og søm fandt man knoglerester, der ifølge retsmedicinske undersøgelser stammer fra den afdøde.

Hos den 53-årige fandt man også forskellige håndskydevåben, som ifølge politiet blev brugt til drabet på Eddie Karl-Johan Christensen og dennes hund, Rocco.

Hunden blev fundet begravet i en vold ved campingpladsen. Hunden havde en skudlæsion i hovedet.

Specialanklager Kim Kristensen fortæller i sin forelæggelse af sagen, at det ikke har været muligt at fastslå, om Eddie Karl-Johan Christensen omkom, da han blev skudt, eller da han efterfølgende blev brændt på et bål.

- Vi kan ikke med sikkerhed slå fast, om han døde på grund af skud, afbrænding eller kombination af de her handlinger. Men det er sikkert, at han døde som følge af handlinger begået af tiltalte, lyder det fra anklageren.

Retten behandler sagen over ni dage, og der ventes at falde dom i begyndelsen af oktober.

/ritzau/