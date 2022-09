Politiet finder ingen tegn på skyderi i Odense

Fyns Politi har søndag aften haft travlt med at finkæmme et område på Nyborgvej ved Staupudevej i udkanten af Odense for spor efter et muligt skyderi. Men undersøgelserne har været uden resultat.

Således har politiet ikke fundet nogen spor efter et eventuelt skyderi og har besluttet at ophæve sin afspærring af området.

Det skriver Fyns Politi på Twitter omkring klokken 23.

Klokken 18.42 modtog politiet en anmeldelse om, at der var afgivet skud på stedet. Der var ingen meldinger om tilskadekomne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Herefter afspærrede politiet det område, hvor skuddene ifølge anmelderen var afgivet.

/ritzau/