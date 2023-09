Politiet finder to knive på to døgn i visitationszoner i Odense

Fyns Politi har på lidt over to døgn visiteret 58 personer i visitationszoner i Vollsmose og andre steder i Odense.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Visiteringerne har blandt andet medført, at politiet har fundet to knive og sigtet fire personer for at være i besiddelse af euforiserede stoffer.

Desuden har politiet fundet tre peberspray, en totenschlæger og tre knive uden for zonerne.

Våbnene, der er fundet uden for zonen, er alle fundet hos en personkreds, der har relation til kriminelle grupperinger.

Zonerne blev indført fredag efter en række voldsomme hændelser, herunder et skyderi for omkring en uge siden og en sprængning natten til fredag.

Ingen kom til skade i forbindelse med skudepisoden, mens en 59-årig mand pådrog sig skader ved sprængningen, der skete ved Bredagerløkken.

Zonerne, der gælder frem til 6. oktober, betyder, at politifolk ikke behøver at have en begrundet mistanke, før de skrider til visitation af borger.

/ritzau/