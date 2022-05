Politiet finder nedgravet lig af formodet drabsoffer

To mænd og en kvinde er anholdt i sagen. De bliver torsdag stillet for en dommer.

Siden 7. maj har Sydøstjyllands Politi ledt efter en 43-årig mand, som blev meldt savnet af sin familie. Nu er han fundet - nedgravet og dræbt.

Torsdag oplyser politiet i en pressemeddelelse, at manden blev fundet nedgravet i Vonsild ved Kolding.

Den foreløbige efterforskning indikerer, at der er tale om den 43-årige savnede koldingenser, og at der er tale om et drab.

Dog skal der foretages retsmedicinske undersøgelser, før identitet, dødsmåde og dødsårsag kan fastlægges.

Tre personer er anholdt i sagen. Det drejer sig om to mænd på henholdsvis 32 og 39 år samt en kvinde på 35. De er sigtet for drab.

De bliver torsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Kolding.

Politiet mener at vide, at manden og de tre anholdte kendte hinanden på forhånd.

Hos politiet oplyser vagtchef Mads Flansmose, at man ikke vil give yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt.

- Af hensyn til efterforskningen oplyser vi ikke mere, end vi har gjort i pressemeddelelsen, før efter grundlovsforhøret. Det går i gang klokken 14, siger Mads Flansmose.

Torsdag arbejder politiets teknikere og efterforskere både på findestedet og på andre adresser i Kolding. I forbindelse med arbejdet i Vonsild er et område ved Springbjerggyde afspærret.

Mads Flansmose vil ikke oplyse, hvorvidt der er tale om findestedet.

Af hensyn til det videre efterforskningsarbejde ønsker politiet som sagt at holde kortene tæt til kroppen. Torsdag formiddag vil politiet derfor ikke ud med flere oplysninger om sagen.

Af samme grund vil anklagemyndigheden fremsætte en begæring om lukkede døre, når de tre anholdte torsdag eftermiddag bliver stillet for en dommer i Kolding.

Vælger dommeren at efterkomme begæringen, vil de oplysninger, som anklagemyndigheden fremlægger under retsmødet, ikke komme offentligt frem.

Det fremgår ikke af politiets pressemeddelelse, hvordan den 43-årige skulle være blevet dræbt.

De pårørende til manden er blevet underrettet om fundet.

Sydøstjyllands Politi har tidligere på måneden efterlyst 43-årige Michael Ejner Sengenbjerg Bodilsen fra Kolding.

Mads Flansmose vil dog over for Ritzau hverken be- eller afkræfte, hvorvidt det er Bodilsen, som er blevet fundet dræbt.

/ritzau/