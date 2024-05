Politiet forbyder Bandidos midlertidigt

Politiet har besluttet at nedlægge et midlertidigt forbud mod rockerklubben Bandidos MC i Danmark.

Det oplyser klubbens forsvarer, advokat Michael Juul Eriksen, til Ritzau.

En særlig afdeling af politiet har indkaldt til en briefing af pressen klokken ti onsdag. Her vil National Enhed for Særlig Kriminalitet orientere om udviklingen i forbudssagen.

Politiets afgørelse om et forbud betyder, at sagen skal indbringes for retten. Det bliver Retten i Helsingør, som skal afgøre, om det vil være i strid med Grundloven at opløse foreningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Umiddelbart betyder forbuddet, at det vil være ulovligt at færdes i det offentlige med rygmærker og andre kendetegn.

4. april annoncerede justitsministeren, at en forbudssag blev indledt, og derefter fik Bandidos en frist til at gøre indsigelser. Dette svar sendte advokat Michael Juul Eriksen til politiet 6. maj.

Forud for beslutningen om at indlede sagen har efterforskere og anklagere samlet materiale om Bandidos og om den kriminalitet, som klubbens medlemmer har begået. Blandt andet er en række domme blevet nærstuderet.

I april kom politidirektør Lasse Boje fra NSK med en konklusion:

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er den mest konflikt- og voldsparate af grupperne, udtalte han.

I forbindelse med forbudssagen har klubbens medlemmer allerede taget deres forholdsregler, har Ekstra Bladet tidligere berettet. Flere klubhuse er blevet tømt, og meget markante skilte er pillet ned.

Tidligere rejste politiet og anklagemyndigheden en sag om opløsning af banden Loyal To Familia. Dette blev godkendt af Højesteret.

/ritzau/