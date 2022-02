Politiet formoder at skyderi fredag er banderelateret

Københavns Politi formoder, at det skyderi, der var på Vesterbro fredag, er banderelateret.

Det fortæller vicepolitiinspektør Lars-Ole Karlsen på en pressebriefing på Polititorvet i København lørdag.

Den dræbte er en 36-årig svensk mand, der er kendt af politiet. Han har en vis tilknytning til Københavns bandemiljø.

- Den svenske mand blev bragt til Rigshospitalet, hvor han desværre afgik ved døden, lyder det fra vicepolitiinspektøren.

Lars-Ole Karlsen fortæller, at der blev afgivet flere skud mod manden.

Det er både den dræbtes tilknytning til bandemiljøet og gerningsmændenes fremgangsmåde, der får politiet til at formode, at drabet er banderelateret.

Politiet efterlyser to gerningsmænd, der løb væk ad Oehlenschlægergade.

Vicepolitiinspektøren giver et kort signalement af de to mænd, som politiet formoder stod bag skyderiet.

- Den ene er en mand, muligvis arabisk af udseende. Cirka 18-20 år, 170-175 centimeter høj og iført sort tøj.

- Den anden er også en mand, muligvis af arabisk udseende. Han er lidt højere, 175-180 centimeter. Han er spinkel af bygning og også iført sort tøj.

Københavns Politi søger vidner.

- Det er klart, at vi nu beder om at få hjælp. Såfremt der er nogen, der har set noget omkring de to personer - fra klokken 20.30 eller i tidsrummet deromkring - så skal man rette henvendelse til politiet på 114, siger han.

Lars-Ole Karlsen understreger, at politiet efterforsker bredt.

- Det er for tidligt at sige noget om sammenhængen til tidligere skyderier endnu, siger han.

I starten af december sidste år var der på få dage flere skyderier i København og på Københavns Vestegn.

Politiet kan heller ikke oplyse, hvilke bander politiet mener, der kan være involveret i skyderiet.

Hvorvidt den svenske mand var bosat i Danmark, ved politiet endnu ikke.

Lars-Ole Karlsen fortæller, at Københavns Politi samarbejder med svensk politi i sagen.

