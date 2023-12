Politiet frygter angreb på rockerborge og forlænger forbud

Spændingerne mellem rockergruppen Hells Angels på den ene side og banden Loyal To Familia på den anden er efter politiets vurdering så intense, at man har valgt at forlænge et forbud mod at opholde sig på bestemte adresser.

Det drejer sig om Hells Angels' tilholdssteder på henholdsvis Svanevej i Københavns Nordvestkvarter og på Tømmerup Stationsvej i Kastrup.

- Lukningen af de to steder sker for at sikre, at beboerne i de pågældende områder kan føle sig sikre og trygge. Vi vurderer, at de to stridende grupperinger kan finde på at angribe hinanden, og det kan potentielt ske ved de pågældende tilholdssteder, siger ledende politiinspektør Jens Jespersen fra Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Offentlig adgang på adresserne har været strafbar, siden at politiet landet over lukkede en række rocker- og bandetilholdssteder, efter at klubhuset på Svanevej i efteråret blev ramt af en eksplosion.

Eksplosionen skete i september. Det var, et par uger efter at en HA-rocker var blevet skudt og dræbt på Christiania. Efter drabet kunne flere medier berette om et såkaldt konfliktnotat fra politiet.

Af notatet fremgik det, at der efter politiets opfattelse ulmede en konflikt mellem Hells Angels på den ene side og Loyal To Familia på den anden.

Ud over tilholdsstederne i Nordvestkvarteret og i Kastrup, som er lukket frem til 11. januar, så er adressen Siljansgade 10 lukket for offentlig adgang frem til og med nytårsaften.

Herefter vil det igen være tilladt at være til stede på adressen. Politiet skriver, at forbuddet herefter "ikke længere vil være relevant", men uddyber ikke, hvad der ligger i den formulering.

Det er med hjemmel i lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme fra 1996 - mere mundret kaldet "rockerloven" - at politiet kan forbyde adgang for alle til en bestemt ejendom, når man skønner, at der foreligger en betydelig risiko for et angreb på stedet.

